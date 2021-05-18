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«Вы все одинаковые»: президент Филиппин отнял у местных жителей право выбора

Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 09:26
2 мин
Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 09:26
2 мин
Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency
Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

Президент Филиппин Родриго Дутерте поставил местных жителей перед фактом – им не позволят выбирать, каким препаратом против новой коронавирусной инфекции прививаться.

По словам главы государства, все одобренные правительством вакцины одинаково эффективны. Поэтому независимо от социального статуса, возможностей и прочих «привилегий», лекарственное средство против COVID-19 нельзя будет выбрать.

«Этого не произойдет, неважно миллионер вы или кто-то еще, вы не можете выбирать. Я не хочу, чтобы была история о том, что мы отдаем предпочтение тому или иному. В каком бы районе вы ни жили, вы все одинаковые, я не позволю выбирать», – цитирует президента государства ТАСС.

Известно, что в Филиппинах одобрили использование следующих вакцин: препарат компании Moderna, «Спутник V», лекарственное средство фирмы Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CoronaVac, Bharat Biotech и Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson and Johnson.

Ранее стала известна предельная отпускная цена на российскую вакцину «Спутник Лайт».

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ТЕГИ
Коронавирус
Вакцина
Филиппины
Родриго Дутерте
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