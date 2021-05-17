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Согласована предельная отпускная цена на вакцину «Спутник Лайт»
17 мая, 2021 09:42
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Abhishek Maharjan/Keystone Press Agency/Global Look press
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
«Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот после регистрации цены. Препарат станет четвертой российской вакциной против коронавируса.
Предельная отпускная цена на «Спутник Лайт» согласована на уровне 342,36 рублей, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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