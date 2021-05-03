Выявлена наиболее склонная к алкоголизму группа крови

Наука и медицина

В ходе исследования американские ученые определили, что большинство обладателей II группы крови предрасположены к непомерному потреблению алкоголя, сообщают «Известия».

Тягу к спиртному, согласно исследованиям, могут провоцировать особенности в работе надпочечников, которые вызывают недостаток глюкозы в крови. Как и при условиях стресса, организму не хватает сахара, и человек неосознанно хочет компенсировать его алкоголем.

Специалисты отметили, что употребление красного вина в умеренных количествах растворяет холестериновые бляшки и улучшает работу пищеварительного тракта.

Ранее врач-нарколог Игорь Никифоров объяснил россиянам, как избежать запоя во время майских праздников.