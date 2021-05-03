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Наука и медицина
Выявлена наиболее склонная к алкоголизму группа крови
3 мая, 2021 18:01
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фото: pixabay
В ходе исследования американские ученые определили, что большинство обладателей II группы крови предрасположены к непомерному потреблению алкоголя, сообщают «Известия».
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