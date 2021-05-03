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Врач посоветовал россиянам избегать праздничного запоя

Елизавета Ивлева
3 мая, 2021 16:36
1 мин
Елизавета Ивлева
3 мая, 2021 16:36
1 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Нарколог Игорь Никифоров объяснил россиянам опасность активного злоупотребления алкоголем во время длинных майских праздников для внутренних органов и дал советы в эфире радио Sputnik.

По его мнению, причиной избыточного потребления спиртного является то, что люди не могут найти себе другое занятие. Если устраивать продолжительные застолья, превышать индивидуальную норму может развиться алкогольный гепатит и острый панкреатит.

«Острый алкогольный гепатит — это воспалительный процесс в печени, когда человек перепил. Он может быть достаточно острым с повышением температуры и может привести к самым печальным последствиям вплоть до летального исхода. Кроме того, начинает страдать поджелудочная железа, и можно заработать острый панкреатит», — предупредил Никифоров.

В случае ухудшения самочувствия врач рекомендует детоксикацию – выпить литр воды с марганцовкой и вызвать рвоту. Также поможет употребление жидких кисломолочных продуктов.

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