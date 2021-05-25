Вакцинацию от коронавируса «заменяют» таблетками. Это безопасно и почти без побочек

Наука и медицина

В Австралии разработали два препарата в качестве альтернативы вакцинации от коронавируса. Первые результаты показывают, что средства безопасны и почти не имеют побочных эффектов.

Препараты созданы в медицинском научно-исследовательском институте им. Бергхофера (QIMR). Они предназначены для профилактики и лечения тяжелых форм коронавируса.

Принцип действия лекарств состоит в том, что они воздействуют не на сам вирус, а на атакованные им клетки. Средства проходят этап испытаний на животных.

Как уточняет ТАСС, препараты можно использовать даже тем, кому нельзя ставить прививку по медицинским причинам.

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