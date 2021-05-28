Вакцина «Спутник Лайт» подойдет не всем — Минздрав РФ раскрыл кое-какие подробности

Наука и медицина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскрыл подробности, касающиеся новоиспеченной российской вакцины «Спутник Лайт» против коронавирусной инфекции. Как оказалось, однокомпонентный препарат предназначен для определённой категории лиц.

«В России он будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Сроки начала вакцинации данным лекарственным средством пока не были озвучены.

Ранее стало известно о том, что происходит с людьми, получившими два компонента российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».