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Наука и медицина

В Европе стартовало производство «Спутника V»

Артем Денисов
15 апреля, 2021 01:01
1 мин
Артем Денисов
15 апреля, 2021 01:01
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Сербии начался выпуск вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

Эта страна стала первой в Европе по производству российского препарата от COVID-19. Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам. В будущем произведенную вакцину могут начать экспортировать в другие страны региона. Локальное производство препарата поможет увеличить масштабы вакцинации, сообщает «Российский фонд прямых инвестиций».

Как сообщалось, российский национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который разработал препарат против коронавируса «Спутник V», готов поделиться с другими производителями вакцин технологией очистки, которая минимизирует риски появления побочных эффектов во время вакцинации.

Ранее по теме:  Разработчик «Спутника V» очистит иностранные вакцины от побочных эффектов
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Коронавирус
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Спутник V
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