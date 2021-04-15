В Европе стартовало производство «Спутника V»

Наука и медицина

В Сербии начался выпуск вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

Эта страна стала первой в Европе по производству российского препарата от COVID-19. Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам. В будущем произведенную вакцину могут начать экспортировать в другие страны региона. Локальное производство препарата поможет увеличить масштабы вакцинации, сообщает «Российский фонд прямых инвестиций».

Как сообщалось, российский национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который разработал препарат против коронавируса «Спутник V», готов поделиться с другими производителями вакцин технологией очистки, которая минимизирует риски появления побочных эффектов во время вакцинации.