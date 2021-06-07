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Наука и медицина
В России всё-таки запустят обязательную вакцинацию от COVID-19
7 июня, 2021 16:38
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Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency
В России хотят запустить обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Нововведение будет распространяться не на всех. Данную меру предосторожности должны будут пройти все мигранты. Об этом сообщил заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин.
«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза [мигрантов] сделать и обязательную вакцинацию», — рассказал он.
Он подчеркнул, что данное решение связано с тем, что в России стоит стройка из-за отсутствия рабочих рук, передаёт ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подчиненным привить мигрантов от COVID-19 за деньги.
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