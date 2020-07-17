В России с лесными пожарами будут бороться искусственные дожди

Сделано Русскими

фото: Pixabay

В России при тушении пожаров, а также с целью их предупреждения будет применяться искусственное вызывание осадков. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

По словам Абрамченко, работы по искусственному вызыванию осадков уже завершены на территории Иркутской области и Красноярского края, в настоящий момент они ведутся в Забайкальском крае.

Отмечается, что аномально теплая и малоснежная зима усугубила ситуацию в Сибири и на Крайнем Севере. Сейчас в регионе стоит жаркая погода, пишут «Известия».

Российские и зарубежные специалисты пришли к выводу, что жара в Сибири невозможна была бы без человеческого фактора.

Потепление в Сибири несет разрушительный характер. Ведь из-за сокращения вечной мерзлоты уменьшается снежный покров и происходит таяние льдов.