Выявлена опасная деятельность человека для Северного полушария

Общество

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Жара в Сибири невозможна была бы без человеческого фактора.

К такому выводу пришли российские и зарубежные специалисты. Ранее об этом говорили и во Всемирной метеорологической организации.

Рекорд был зафиксирован в июне - в городе Верхоянске столбики термометров поднялись до 38 градусов, пишет «Naked science».

Стоит отметить разрушительный характер потепления в Сибири. Ведь пожары, возникшие там, имеют смертельные последствия не только для местной природы, но и для людей.

Катастрофично это и для мировой климатической системы. Ведь из-за сокращения вечной мерзлоты уменьшается снежный покров и происходит таяние льдов.

Ранее крупный лесной пожар за полярным кругом зафиксировала даже спутниковая система Евросоюза Copernicus. Система специализируется на мониторинге поверхности Земли.