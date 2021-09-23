В России перестали производить популярнейшую вакцину против COVID-19
В России приостановили выпуск отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак», пользующейся бешеной популярностью среди граждан. Дело в том, что Федеральный научный центр имени Чумакова закрыл площадку, где производится необходимое сырье для препарата.
Известно, что новые серии лекарственного средства не были введены в обращение уже с конца августа, хотя ранее Центр выпускал до 90 тысяч доз в месяц. Разработчик не ушёл с рынка, просто занят на время другими делами — сейчас происходит установка нового оборудования, которая позволит масштабировать выпуск субстанции. Предположительно, на эту работу уйдёт два месяца.
Кроме того, источники, близкие к ситуации, поясняют, что, вероятнее всего, «КовиВак» готовят к экспорту, передаёт «Комменсатъ».
Ранее у жителей России появилась возможность привиться иностранными препаратами от коронавируса.