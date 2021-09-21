У россиян появилась возможность получить недоступную вакцину AstraZeneca и даже Pfizer
Россиянам начали предлагать вакцинные туры за границу, где они смогут привиться препаратами, которые получили одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она пояснила, что российские вакцины до сих пор не получили одобрения ВОЗ. Поэтому некоторые россияне хотят привиться препаратами, которые дадут возможность ездить в большее число стран. Туристические компании готовы таким людям помочь и отправить их за вакциной в ту страну, где ставят прививки одобренными ВОЗ препаратами.
По её словам, самыми популярными странами для поездок за такими вакцинами стали Сербия и Германия.
Представитель АТОР отметила, что спрос на подобные туры среди россиян есть. В основном это люди, которым необходимо много путешествовать по работе, учебе или из-за родственных связей. Также вакцинными турами интересуются туристы, передаёт «Интерфакс».