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Наука и медицина
В России дали название новой вакцине от COVID-19
6 июля, 2021 00:04
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Вакцина нового поколения от коронавируса производства российского научного центра «Вектор», может получить название AURORA-CoV.
Решение о регистрации соответствующего товарного знака принял Роспатент. Его предполагается использовать в качестве названия для препарата «ЭпиВакКорона» («ЭпиВакКорона-Н»), который в настоящее время проходит клинические исследования.
Регистрация товарного знака дает значительные преимущества при его продвижении как на отечественном, так и на зарубежном рынках, сообщает РБК.
В «Векторе» выразили надежду, что разработанная вакцина против COVID-19 «Эпиваккорона-Н» будет зарегистрирована в ближайшее время и войдет в гражданский оборот в ближайшие месяцы.
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