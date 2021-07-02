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Наука и медицина
В гражданском обороте вскоре появился еще одна вакцина от COVID-19
2 июля, 2021 05:07
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В российском научном центре «Вектор» выразили надежду, что разработанная вакцина против COVID-19 «Эпиваккорона-Н» будет зарегистрирована в ближайшее время и войдет в гражданский оборот в ближайшие месяцы.
На предприятии приступили к процедуре регистрации препарата. «Но пока мы в самом начале регистрации», — заявила заместитель руководителя «Вектора» Татьяна Непомнящих.
Ранее сообщалось об отсутствии принципиальных отличий «Эпиваккороны-Н» от более ранней вакцины «Эпиваккороны». Клинические исследования и регистрация потребовались из-за технологических особенностей производства препарата, сообщает ТАСС.
Напомним, «Вектор» сообщил о производстве препарата «ЭпиВакКорона» в виде шприц-доз. Ранее вакцина выпускалась в виде ампул.
Ранее по теме: Версия шприц-доз вакцины «ЭпиВакКорона» доступна в России
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