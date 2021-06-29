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Наука и медицина
Версия шприц-доз вакцины «ЭпиВакКорона» доступна в России
29 июня, 2021 13:43
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фото: pixabay
Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил о производстве препарата «ЭпиВакКорона» в виде шприц-доз. Ранее вакцина выпускалась в виде ампул, передают РИА Новости.
Как отмечают эксперты, шприц-доза улучшит процесс вакцинации. Дело в том, что в данной версии нет этапа набора препарата в шприц, что позволяет избежать медицинской ошибки, ускорить процесс вакцинации, сократить формирование очередей, а также позволяет вакцинировать людей из удалённых населенных мест.
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