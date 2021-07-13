Ученые заявили о случаях инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса. Чем это опасно?
Газета Bangkok Post сообщила, что в Таиланде обнаружены случаи, когда люди заражались сразу двумя штаммами коронавируса – вариантами «дельта» и «альфа». Такой «смешанный вариант» был обнаружен у семи человек.
Информацию о случаях заражения сразу двумя штаммами изданию сообщил руководитель департамента научно-медицинских исследований тайского Минздрава Супхакит Сирила. По его словам, случаи «смешанного» заражения были выявлены у семи работников на крупной стройплощадке в Бангкоке.
Всего на строительном объекте трудится 1737 человек. Из них больны коронавирусом оказались 1327 работников. Среди зараженных большинство инфицировано штаммом «дельта» - 73,7%. Еще 23,3% инфицировано вариантом «альфа».
Сирила отметил, что здоровье тех, кто заражен сразу и «дельтой», и «альфой», стабильно. При этом у них даже не зафиксированы «тревожные симптомы».
Представитель тайского Минздрава пояснил, что заражение сразу двумя штаммами не означает, что пациенты обязательно будут переносить болезнь тяжелее. Тем не менее ситуация представляет некоторую опасность.
«Однако увеличение числа случаев смешанной инфекции может привести к гибриду и, в конечном итоге, к появлению нового штамма, чего мы не хотим», — приводит его слова «РБК».
Ранее представитель ВОЗ заявила о случаях повторного заражения даже среди тех, кто полностью вакцинировался от коронавируса.