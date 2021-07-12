От этого штамма не спасает даже вакцина: ВОЗ заявила о повторных случая заражения среди вакцинированных
Случаи повторного инфицирования штаммом коронавируса «дельта» фиксируются даже среди тех, кто полностью прошёл вакцинацию. Тем не менее повторное заражение этим вариантом вируса проходи в мягкой форме и не требует госпитализации пациента. Об этом сообщила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
«Да, поступают сообщения о случаях повторного заражения вариантом «дельта»», — подтвердила представитель ВОЗ на брифинге.
Вместе с этим она подчеркнула, что в большинстве таких случаев болезнь проходит «в легкой форме или без симптомов».
«И если посмотреть на исследования среди привитого и непривитого населения, на госпитализации и смерти, то явно, что госпитализаций больше среди непривитых людей», — подчеркнула она.
Сваминатан добавила, что вакцинация от коронавируса не даст стопроцентной защиты, однако она существенно снижает риски возникновения тяжелых форм заболевания и смерти, передаёт РИА «Новости».
Между тем стало известно, что во Франции ввели обязательную вакцинацию для медиков. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».