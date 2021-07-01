Ученые составили список самых ранних симптомов коронавируса
Ученые из Университетского колледжа Лондона и сотрудники медицинских учреждений назвали неявные симптомы коронавируса. Раньше на мысль о COVID-19 наводили такие признаки, как кашель, потеря вкуса и запаха, лихорадка.
Как оказалось, о болезни могут говорить и другие симптомы, а перечисленные встречаются в 69% случаях коронавируса. У 96% наблюдается более широкий набор признаков: кашель, диарея, усталость, головная боль, потеря обоняния, боль в горле.
Для людей до 17 лет показательный признак - боль в голове. У взрослых от 18 до 54 лет часто наблюдаются мышечные боли.
Ученые говорят: полученные выводы о коронавирусе помогут выявлять на треть больше случаев болезни на ранней стадии, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что России не удастся победить коронавирус из-за африканцев.