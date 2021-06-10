Ученые не нашли «виновников» пандемии коронавируса на рынке в Ухане перед вспышкой инфекции
С мая 2017 года по ноябрь 2019-го на рынке в Ухане продали тысячи экзотических животных 38 видов, однако летучих мышей и панголинов среди них не было. Напомним, именно их рассматривали как возможных носителей коронавируса.
К выводу об отсутствии летучих мышей и панголинов на уханьских рынках пришли британские и китайские ученые. В их исследовании говорится, что предполагаемых носителей вируса не было на рынке перед вспышкой инфекции.
Всего за два года было продано 47 тысяч разных животных. Среди них были циветы, норки, енотовидные собаки, барсуки, лисы, ежи, змеи.
В докладе сказано, что животных продавали живыми: их плотно размещали в клетках, они были в плохом состоянии.
«Большинство торговых точек предлагали услуги по разделке мяса на месте, что существенно влияло на проблемы для пищевой гигиены и охраны дикой природы», - сказано в исследовании.
Ученые из Оксфордского университета и их коллеги из Китайского западного педагогического университета собирали данные от 17 торговых точек, уточняет ТАСС.
В начале июня сообщалось, что главный инфекционист США Энтони Фаучи попросил Китай обнародовать данные, которые дадут ответ на вопрос, находились ли истоки коронавируса в пещере. 10 лет назад шестеро горняков заболели неизвестной болезнью после входа в нее.