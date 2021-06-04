Происхождение COVID-19 связано с пещерой? США требуют от Китая обнародовать истории болезни 9 человек
Главный инфекционист США Энтони Фаучи просит Китай обнародовать записи о болезни девяти человек, включая сотрудников Лаборатории вирусов в Ухане. Необъяснимые недомогания предшествовали пандемии коронавируса.
Фаучи считает, что записи прольют свет на истоки COVID-19. Он просит КНР предоставить информацию о болезни троих ученых в 2019 году и шести горняков в 2012-м.
Как пишет газета Financial Times, 10 лет назад горняки заболели неизвестной болезнью после входа в пещеру с летучими мышами. Три человека скончались.
Ученые из Лаборатории в Ухане взяли образцы вирусов из пещеры. В ноябре 2019 года они тоже заболели таинственной болезнью.
Фаучи хочет выяснить, находились ли истоки коронавируса в той пещере или болезнь начала распространяться естественным путем, а также произошла ли утечка из лаборатории.
Ранее президент США Джо Байден дал 90 дней, чтобы окончательно выяснить происхождение коронавируса.