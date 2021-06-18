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Наука и медицина
Участвующие в создании «Спутника V» ученые из Минобороны создают жвачку от коронавируса
18 июня, 2021 09:41
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Pixabay
Научно-исследовательский институт Минобороны России работает над препаратом от коронавируса в виде жевательных таблеток и пастилы. Ранее этот НИИ участвовал в создании вакцины «Спутник V».
О разработке лекарства против коронавируса в новых формах сообщил близкий к Минобороны источник. Он сказал РБК: «Да, работы в данном направлении ведутся».
После испытаний препарат включат в разные схемы лечения и профилактики коронавируса.
Ранее сообщалось, что в России готовят лекарственное средство от коронавируса в виде спрея и жидкости для ингаляций. В стране зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Накануне сообщалось, что у половины привившихся «ЭпиВакКороной» через 9 месяцев исчезли антитела.
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