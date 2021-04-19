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Наука и медицина
Турция приступит к производству российской вакцины «Спутник V»
19 апреля, 2021 08:54
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Турция после испытаний одобрила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сегодня сообщила газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.
В Турции был проведен ряд испытаний вакцины «Спутник V». В результате компания, которая сделала запрос на производство препарата, получила разрешение.
Также сообщается, что стоимость российской вакцины в Турции составит около 10 долларов, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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