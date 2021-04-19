Турция приступит к производству российской вакцины «Спутник V»

Наука и медицина

Турция после испытаний одобрила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сегодня сообщила газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.

В Турции был проведен ряд испытаний вакцины «Спутник V». В результате компания, которая сделала запрос на производство препарата, получила разрешение.

Также сообщается, что стоимость российской вакцины в Турции составит около 10 долларов, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Вакцина «Спутник V» получит южнокорейскую прописку.