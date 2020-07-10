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Трассу Москва-Казань введут в эксплуатацию в 2024 году

Дмитрий Байков
10 июля, 2020 15:02
1 мин
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фото: Kremlin.ru

Правительство России поставило задачу ввести в эксплуатацию трассу М-12 между Москвой и Казанью в 2024 году. Из Фонда национального благосостояния на строительство в этом году выделят 150 млрд рублей.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, общий объем финансирования проекта, превышает 650 млрд руб. Премьер также поручил проработать проект продления трассы до Екатеринбурга.

Дорога объединит автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России: Московской, Самаро-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. На ближайшее время это самый масштабный дорожный проект России, пишет «Коммерсант».

Общая протяженность новой скоростной дороги Москва - Казань составит 794 км. При этом будут построены обходы городов Балашиха и Ногинск, сейчас там постоянно возникают многочасовые пробки.

темы
Москва
Россия
Михаил Мишустин
Казань
1 мин