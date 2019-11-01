Дорога Москва-Казань: через 7 лет с ветерком

Одобрен новый проект автотрассы Москва – Казань. Строительство начнется в 2020 году с прокладки новых участков дороги между столицей и Владимиром.

Строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027. Стоимость новой дороги оценивается в 550 миллиардов рублей.

Общая протяженность новой скоростной дороги Москва - Казань составит 794 км. При этом будут построены обходы городов Балашиха и Ногинск, сейчас там постоянно возникают многочасовые пробки.

Правительство в прошлом году внесло трассу Москва – Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры, пишет РБК.

Дорога от Москвы до Владимира является сейчас самым перегруженным участком федеральной трассы М7. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, головной участок новой магистрали в обход Владимира здорово «разошьет» движение в Подмосковье.