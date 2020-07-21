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Стелс-фрегат «Адмирал Касатонов» вошел в состав ВМФ

Дмитрий Байков
21 июля, 2020 12:00
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фото: Минобороны РФ

Стелс-фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав российского флота. Церемония поднятия Андреевского флага на корабле состоялась на рейде Невы.

«Фрегат «Адмирал Касатонов», успешно завершивший государственный испытания, принят в состав ВМФ», - заявил командующий ВМФ Николай Евменов.

Фрегат пришел на рейд Невы для участия в Главном военно-морском параде, пишет «Интерфакс».

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация Военно-морского флота РФ начала переоснащение тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М на современные прицельно-навигационные комплексы.

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вооружение
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