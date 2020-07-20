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Бомбардировщики ВМФ России станут точнее и опаснее

Дмитрий Байков
20 июля, 2020 07:55
2 мин
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фото: Wikipedia

Авиация Военно-морского флота РФ начала переоснащение тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М на современные прицельно-навигационные комплексы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С установленными авиационными прицельно-навигационными комплексами СВП-24 «Гефест» бомбардировщики смогут атаковать не только сухопутные, но также и надводные цели. В военном ведомстве отмечают, что прицел в несколько раз повышает точность ударов неуправляемыми бомбами по сравнению с обычными. При этом модернизированный Су-24М изначально оснащался более совершенным прицельным комплексом, чем базовая версия. Свою эффективность бомбардировщики с установленными СВП-24 уже продемонстрировали в боевых условиях в Сирии.

Отмечается, что меткость Су-24М с новым прицельно-навигационным комплексом возросла более чем в три раза, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что американский истребитель пятого поколения F-35 оказался не способен эффективно вести ближний воздушный бой. Также выявлены некоторые особенности, серьезно ограничивающие сверхзвуковую скорость полета боевой машины на больших высотах.

темы
Россия
вооружение
ВМФ
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