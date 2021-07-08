Стало известно о влиянии солнца на болеющих ковидом людей
Люди, заболевшие коронавирусом, тяжелее всего справляются с инфекцией в период жарких летних дней. О влиянии погоды на самочувствие рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе большой стресс для организма», – заявил специалист.
Тяжельников отметил, что при высокой температуре воздуха в принципе очень просто подхватить заболевание, поскольку есть риски переохлаждения и снижения иммунитета, а они приводят к уязвимости организма. Врач порекомендовал болеющим гражданам регулировать температуру в помещении, насколько это возможно, и чаще делать влажную уборку.
Тяжелее всего с коронавирусом в жару справляются люди из группы риски – пожилые, граждане с ослабленной иммунной системой, а также страдающие хроническими заболеваниями, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, стоит ли делать прививку от COVID-19 в жару или лучше перетерпеть и дождаться более благоприятного для организма момента.