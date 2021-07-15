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Наука и медицина
Стало известно о вызывающих миокардит вакцинах от коронавируса
15 июля, 2021 05:25
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Применение вакцин от COVID-19 может усиливать проблемы с сердцем у детей.
Об этом сообщил американский детский кардиохирург Билл Новик. При этом он отметил, что к миокардиту ведет повторная вакцинация. При этом эффект в большинстве случаев он назвал «незначительным».
Однако в зависимости от сложности ситуации миокардит может привести к серьезным долгосрочным последствиям, однако многие пациенты могут избежать их. Новик отметил, что общее количество случаев миокардита, связанных с препаратом от COVID-19, невелико, сообщает РИА «Новости».
Как сообщалось, несколько разработчиков вакцин от коронавируса рассматривают возможность изменить препараты. Это необходимо, чтобы устранить риск редкого, но серьезного побочного эффекта.
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