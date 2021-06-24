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Наука и медицина
Стали известны подробности создания и выпуска жевательной вакцины от COVID
24 июня, 2021 18:06
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российские специалисты по-прежнему трудятся над препаратом против коронавируса в форме жевательной резинки. Об этом сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
Он подчеркнул, что в скором времени, вероятнее всего, вакцина поступит в гражданское обращение, если качество и эффективность разработки будут доказаны.
«О клинике речь пока не идёт», — заключил Борисевич, цитирует РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что от агрессивных штаммов коронавируса россиян сможет защитить лишь одна вакцина.
Вопрос по теме:
Как вы относитесь к жевательной вакцине против коронавируса, разрабатываемой в России? Захотели бы ее получить?
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