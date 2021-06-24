От агрессивных штаммов коронавируса способна защитить лишь одна российская вакцина
Одна из российских вакцин точно способна защитить граждан от новых штаммов коронавирусной инфекции. Речь идёт об «Эпиваккороне». По словам гендиректора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова, данный препарат эффективен даже против агрессивного индийского варианта COVID-19, который поражает в настоящее время и привитых, и непривитых граждан.
«Все мутации, которые вызывают беспокойство, - «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Дельта плюс» не попадают в структуру выбранного пептида», — заявил Максютов, пояснив, что данный пептид является основой «Эпиваккороны», именно поэтому он устойчив к изменениям, передаёт ТАСС.
Ранее стало известно о том, что России всё равно не удастся победить коронавирус. В этом виноваты жители Африки.