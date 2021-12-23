Специалисты оценили эффективность вещества для обработки журналистов перед допуском к Путину
Врач-дезинфектолог Николай Дубинин оценил эффективность обработки журналистов частицами серебра в качестве защиты от коронавируса. По его мнению, это не панацея.
Дубинин заявил, что частицы серебра не оказывают никакого эффекта на вирусы. «Ионы серебра могут указывать, чтобы оправдать цену», - сказал он.
Отсутствие эффекта будет не только от дезинфекторов, но и масок, подчеркнул специалист. Он считает, что следовало использовать вещество из списка Роспотребнадзора.
Главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова напомнила, что серебро «обладает бактерицидными свойствами». При этом от бактерий эффективно только чистое вещество, а такого раствора нет в свободном доступе, подчеркнула она в беседе с телеканалом «360».
Перед пресс-конференцией президента России Владимира Путина стало известно, что журналистов обработают веществом с наночастицами серебра. Этот способ назвали безопасным и полезным. На мероприятии журналистов посадили на большом расстоянии от президента, им выдали маски.