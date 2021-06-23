Смерть неизбежна? Антитела не устоят перед новым видом индийского коронавируса
Индийский Минздрав предупредил об опасности новейшей разновидности коронавируса под названием «дельта плюс».
Это очередной штамм «дельта», о распространении которого в Москве на днях говорил мэр Сергей Собянин. По данным ученых индийских лабораторий, «дельта плюс» вызывает серьезную озабоченность, поскольку отличается от предыдущего штамма более высокой скоростью распространения и способностью сильней поражать клетки легких. Кроме того, новый штамм сможет преодолевать защиту, создаваемую антителами.
Индийский штамм коронавируса обнаружили в Индии в октябре 2021 года. С тех пор он распространился по всему миру, в том числе его выявили в России, сообщает РБК.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург описал индийский штамм коронавируса. По его словам, он «злее».