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Политика
Александр Гинцбург сообщает: индийский штамм «злее»
20 июня, 2021 14:45
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург описал индийский штамм коронавируса. По его словам, он «злее».
Кроме того, специалист заявил о том, что переход от легких симптомов к более тяжелым формам проходит быстрее, что влияет на выработку антител. Организм не успевает быстро среагировать на происходящее.
Как сообщает РИА «Новости», Гинцбург также заявляет о том, что «Спутник V» обеспечивает защиту от любых мутаций.
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