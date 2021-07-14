Сколько и когда опять «колоться»: Минздрав назвал длительность иммунитета и срок повторных прививок
Международные и российские исследования показывают, что иммунитет к коронавирусу у переболевших COVID-19 сохраняется до полугода. Затем защита организма начинает ослабевать. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он сообщил, что «устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ» у тех, кто перенёс болезнь, «в среднем» сохраняется в течение шести месяцев. Поэтому гражданам рекомендуется повторно вакцинироваться через полгода.
Министр подчеркнул, что рекомендация о сроках повторных прививок касается и переболевших и тех, кто ранее сделал прививку.
Мурашко отметил, что после того, как у россиян сформируется коллективный иммунитет, прививаться будет достаточно в плановом режиме раз в год, передаёт РИА «Новости».
Ранее министр рассказал о влиянии российской вакцины «Спутник V» на беременность и потомство.
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