Как «Спутник V» влияет на беременность и когда «не показано» им прививаться?
Исследования показали, что вакцина от коронавируса «Спутник V» не оказывает негативного влияние на репродуктивную систему. Ни на беременности, ни на потомстве никаких отрицательных эффектов не выявлено. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, в ходе изучения «репродуктивной токсичности» препарата «Спутник V», «отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства» выявлено не было.
Министр также рассказал, когда следует прививаться беременным, которые находятся в группе риска возникновения тяжелых форм коронавируса.
«В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности», - сообщил Мурашко.
Глава Минздрава отметил, что сейчас вакцинация беременных рекомендована в тех случаях, когда предполагаемая польза от укола препаратом превышает потенциальный риск для плода.
Кроме того, Мурашко разъяснил ситуацию с использованием «Спутника V» в период грудного вскармливания. По его словам, в настоящее время клинических данных о применении вакцины в такие периоды нет. В связи с этим, использование вакцины женщинами, которые кормят грудью, в настоящее время «не показано», передаёт РИА «Новости».