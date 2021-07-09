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Наука и медицина
Санкт-Петербург вновь вырвался в лидеры по летальной статистике от ковида в РФ
9 июля, 2021 14:06
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
В течение 24 часов на территории Петербурга скончалось от последствий коронавируса 107 человек. Данные предоставил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Как передает «Фонтанка», всего по России, в течение суток, зафиксирована смерть 726 заболевших.
Ранее в Кремле выразили солидарность с намерением Роспотребнадзора привить от коронавируса все население РФ.
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