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Россия сможет «выключить» натовские системы управления в балтийском регионе

Дмитрий Байков
16 ноября, 2020 08:35
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фото: Минобороны РФ

Российский новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Дивноморье» развернули в Калининградской области. Об этом сообщили «Известия».

Самолеты НАТО стали чаще вести разведку и имитировать ракетные удары по территории России. РЭБ будут противодействовать авиации США и их союзников в Европе.

Новейший комплекс «Дивноморье» предназначен для проведения разведки воздушных и космических целей, радиоподавления, постановки помех радиолокационным средствам наблюдения воздушного и космического базирования, пишет «ПолитЭксперт».

Британский генерал хотел поднять боевой дух солдат: прыгнул с парашютом и потерялся.

Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит потерялся во время военных учений, которые проводились недалеко от небезызвестного Солсбери.

темы
Россия
политика
вооружение
НАТО
РЭБ
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