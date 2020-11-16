Россия сможет «выключить» натовские системы управления в балтийском регионе

фото: Минобороны РФ

Российский новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Дивноморье» развернули в Калининградской области. Об этом сообщили «Известия».

Самолеты НАТО стали чаще вести разведку и имитировать ракетные удары по территории России. РЭБ будут противодействовать авиации США и их союзников в Европе.

Новейший комплекс «Дивноморье» предназначен для проведения разведки воздушных и космических целей, радиоподавления, постановки помех радиолокационным средствам наблюдения воздушного и космического базирования, пишет «ПолитЭксперт».

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