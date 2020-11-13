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Британский генерал хотел поднять боевой дух солдат: прыгнул с парашютом и потерялся

Дмитрий Байков
13 ноября, 2020 11:13
2 мин
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фото: Pixabay

Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит потерялся во время военных учений, которые проводились недалеко от небезызвестного Солсбери.

Отмечается, что визит генерала был значимым событием и к нему серьезно готовились, но что-то пошло не так. Начальник штаба решил поднять боевой дух солдат и эффектно появиться. Он выпрыгнул из вертолета с парашютом.

Марка Карлтон-Смита по случайности выбросили не там, где его торжественно встречали, а там, где генерал приземлился не было связи. Поиски также осложнялись вечерним временем и плохой видимостью.

Спустя некоторое время начальник штаба был найден, боевой дух солдат поднят, сообщает НТВ.

Американский генерал заговорил: названа цель передислокации сил США в Европе.

Основной целью передислокации американских военных сил в Европе является сдерживание России. Об этом сообщил замначальника Объединённого комитета начальника штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

темы
Великобритания
учения
генерал
парашют
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