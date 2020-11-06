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Сделано Русскими
Россия начнет поставку вакцины от коронавируса в Венгрию
6 ноября, 2020 10:22
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фото: Pixabay
Венгрия начнет импорт российской вакцины от коронавируса для проведения исследований и лицензирования. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
По словам министра, Венгрия увеличит ввоз российской вакцины в январе после финальных испытаний и лицензирования. Далее закупка препарата будет наращиваться.
Также в Венгрии может начаться производство российской вакцины, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в Европе допускают ситуацию при которой, мир может не справиться с коронавирусом.
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