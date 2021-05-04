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Наука и медицина
Российскую вакцину протестируют на защиту от индийского штамма коронавируса
4 мая, 2021 03:02
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Российские эксперты запросили образец индийской разновидности COVID-19 для изучения.
Как только его получат, научный центр «Вектор» проверит на нем действенность препарата против коронавируса «Эпиваккорона». Прибытие образца в Москву ожидается в скором времени, сообщила заместитель руководителя «Вектора» Татьяна Непомнящих, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», которую разработал центр «Вектор» эффективна против трех разновидностей COVID-19 – классического, британского и южноафриканского.
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