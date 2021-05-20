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Наука и медицина
Российский скафандр потёк перед выходом в открытый космос
20 мая, 2021 18:11
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Viktor Chernov/Russian Look/Globallookpress
В российском скафандре обнаружили утечку воды. Неисправность заметили перед выходом в открытый космос.
О неполадке стало известно из переговоров экипажа Международной космической станции с Землей, уточняет телеканал «360».
До этого в скафандре космонавта Олега Новицкого заметили утечку воздуха в одной из перчаток. Ее заменили на другую.
Ранее сообщалось, что на МКС сломалась американская система получения воды.
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