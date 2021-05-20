Российский скафандр потёк перед выходом в открытый космос

Наука и медицина

В российском скафандре обнаружили утечку воды. Неисправность заметили перед выходом в открытый космос.

О неполадке стало известно из переговоров экипажа Международной космической станции с Землей, уточняет телеканал «360».

До этого в скафандре космонавта Олега Новицкого заметили утечку воздуха в одной из перчаток. Ее заменили на другую.

Ранее сообщалось, что на МКС сломалась американская система получения воды.