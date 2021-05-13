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Происшествия

На МКС сломалась система подачи воды. Что будет с экипажем?

Лилия Караева
13 мая, 2021 10:59
1 мин
Лилия Караева
13 мая, 2021 10:59
1 мин
МКС
Roscosmos/ Globallookpress.com

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) сломалась система получения воды. Она позволяла получать питьевую воду за счет переработки конденсата атмосферной влаги и мочи.

О выходе из строя системы WPA в модуле Tranquility сообщило NASA. По информации космического агентства, она выключилась из-за возможной утечки.

Как пишет РИА Новости, угрозы экипажу нет - он обеспечен ею на несколько месяцев.

Систему починят в начале следующей недели - необходимые запчасти есть на МКС.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Ранее сообщалось, что выход России из программы МКС обернется катастрофой для NASA.

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