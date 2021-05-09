США: Выход России из программы МКС обернется катастрофой для NASA

Наука и медицина

Выход России из проекта Международной космической станции (МКС) грозит большими проблемами для американской космической отрасли. Для того, чтобы решить все проблемы, у NASA осталось четыре года.

Главное проблемой для американских специалистов станет отсоединение от станции российских модулей, считает аналитик издания The Motley Fool Рич Смит.

Пока же в США существуют две точки зрения. Часть специалистов склоняются к тому, что станция будет действовать и без российских модулей стабильно. Другие эксперты подозревают, что без них МКС потребуется срочная замена.

Смит отмечает, что Россия несколько лет рассматривает вопрос строительства станции РОСС, которая обойдется бюджету намного дешевле, чем МКС. При этом она превратится сразу и в исследовательский центр, и в некий перевалочный пункт, где в перспективе разместят буксиры.

Сейчас помимо базы РОСС совместно с китайскими специалистами рассматривается вопрос создания лунной базы, что может дать начало гонке по окружению Земли все новыми станциями, пишут «Национальные новости».