Российские военные применили комплекс радиоэлектронной борьбы в условиях Арктики

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Российские военнослужащие применили комплексы РЭБ «Мурманск-БН» в ходе учений на территории Заполярья. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Предварительно в условиях Арктики был совершен 100-километровый марш-бросок. Развернутый комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» способен подавить сигналы на расстоянии до пяти тысяч километров, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что российские летчики в ближайшее время получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Сейчас боевой самолет проходит лётные испытания пишет ТАСС.