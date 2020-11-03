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Сделано Русскими
Российские летчики получат первый истребитель пятого поколения Су-57
3 ноября, 2020 07:54
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фото: Минобороны РФ
Российские летчики в ближайшее время получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Сейчас боевой самолет проходит лётные испытания пишет ТАСС.
Первый серийный истребитель Су-57 Минобороны России получит уже в декабре, в следующем году будут поставлены еще несколько машин.
Су-57 на данный момент единственный существующий российский истребитель пятого поколения. Самолет построен с применением технологий снижения радиолокационной заметности и оснащен современной электроникой и системами вооружения. Силовая установка не имеет аналогов в мире. Также он способен летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, пишет «Naked Science».
Ранее Су-57 в ходе испытаний отработал беспилотный режим полета.
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