Российские летчики получат первый истребитель пятого поколения Су-57

фото: Минобороны РФ

Российские летчики в ближайшее время получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Сейчас боевой самолет проходит лётные испытания пишет ТАСС.

Первый серийный истребитель Су-57 Минобороны России получит уже в декабре, в следующем году будут поставлены еще несколько машин.

Су-57 на данный момент единственный существующий российский истребитель пятого поколения. Самолет построен с применением технологий снижения радиолокационной заметности и оснащен современной электроникой и системами вооружения. Силовая установка не имеет аналогов в мире. Также он способен летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, пишет «Naked Science».

Ранее Су-57 в ходе испытаний отработал беспилотный режим полета.