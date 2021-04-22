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Наука и медицина
Российские ученые отправят электронную «Марфу» на Луну
22 апреля, 2021 04:43
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NASA/via Globallookpress.com
Институт космических исследований Российской академии наук предложил создать и отправить на Луну робота «Марфу».
Ее цель - выяснить, насколько удобен и безопасен для использования людьми Лунный взлетно-посадочный комплекс. «Марфа» будет имитировать человека в данном аппарате. Роботу нужно будет покинуть лунный комплекс, чтобы собрать образцы лунного грунта и загрузить их в аппарат. Эксперты отмечают, что на Землю «Марфу» можно не возвращать.
«Марфа» станет альтернативой роботу «Федору» в качестве гибрида робота и лунохода. Как ожидается, полет состоится в 2027–2028 году, сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что семейство российских роботов «Федор» в будущем будет говорить как на русском, так и на английском и китайском языках.
Ранее по теме: Робот «Федор» заговорит на иностранных языках
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