Российские ученые отправят электронную «Марфу» на Луну

Наука и медицина

Институт космических исследований Российской академии наук предложил создать и отправить на Луну робота «Марфу».

Ее цель - выяснить, насколько удобен и безопасен для использования людьми Лунный взлетно-посадочный комплекс. «Марфа» будет имитировать человека в данном аппарате. Роботу нужно будет покинуть лунный комплекс, чтобы собрать образцы лунного грунта и загрузить их в аппарат. Эксперты отмечают, что на Землю «Марфу» можно не возвращать.

«Марфа» станет альтернативой роботу «Федору» в качестве гибрида робота и лунохода. Как ожидается, полет состоится в 2027–2028 году, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что семейство российских роботов «Федор» в будущем будет говорить как на русском, так и на английском и китайском языках.