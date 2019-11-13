Робот «Федор» заговорит на иностранных языках

Семейство российских роботов «Федор» в будущем будет говорить как на русском, так и на английском и китайском языках.

Как сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, система речевого взаимодействия будет развиваться. Не исключено, что «Федор» освоит и другие языки.

Как говорит исполнительный директор, сначала будет обеспечена более четкая работа на русском языке, в том числе с учетом правильной постановки уточняющих вопросов. Если удастся разработать соответствующий алгоритм, то робот, сможет говорить одновременно на 10-15 языках, отметил Дудоров, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что примерная стоимость аналогичного робота «Фёдору» составляет 30 млн рублей. Сумма, по словам разработчика, касается непосредственно изготовления одного экземпляра робота, разработанного для выполнения определенных задач.

В стоимость входит и программирование поставленных задач. При этом, деньги брались из Фонда перспективных исследований в рамках проекта «Спасатель»

«Федор» - отечественная разработка человекообразного робота-спасателя. Предполагалось, что он будет работать на орбите. Состыковался с МКС лишь со второй попытки и проработал в космосе 5 дней.

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