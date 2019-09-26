Робот «Федор» стоил 30 млн рублей
Примерная стоимость аналогичного робота «Фёдору» составляет 30 млн рублей. Сумма, по словам разработчика, касается непосредственно изготовления одного экземпляра робота, разработанного для выполнения определенных задач.
По словам исполнительного директора компании-разработчика «Фёдора» -НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, в стоимость входит и программирование поставленных задач. При этом он отметил, что деньги брались из Фонда перспективных исследований в рамках проекта «Спасатель», сообщает «РБК».
«Федор» - отечественная разработка человекообразного робота-спасателя. Предполагалось, что он будет работать на орбите. Состыковался с МКС лишь со второй попытки и проработал в космосе 5 дней.
Позже компания-создатель российского робота отметила, что «Федор» может возобновить свои полёты в космос.
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