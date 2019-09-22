Робот «Федор» все таки может полететь в космос
Робот «Федор», недавно побывавший на Международной космической станции, может вернуться туда в будущем.
«Есть много разных вариантов. Мы сейчас создаем новых роботов, но, как вариант, и этого робота можем дооснастить, переоснастить и дальше задействовать. Либо будем по совсем новым направлениям работать», - рассказал «Интерфаксу» глава компании-разработчика «Андроидная Техника» Евгений Дудоров.
Он отметил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.
Ранее на предприятии «Андроидная техника», которое является одним из разработчиков «Федора» заявляли, что он для дполетов в косомс совсем не подходит, и модернизация тут не поможет.
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