Робот Федор в космос больше не полетит

Робот Федор, недавно побывавший на Международной Космической Станции, больше в космос не полетит. Об этом рассказали на предприятии «Андроидная техника», которое является одним из его разработчиков.



В настоящий момент перед специалистами поставлена задача спроектировать нового робота-андроида, который сможет выходить в открытый космос. Федор для этой цели не подходит, ему не поможет для этого даже модернизация.



Таким образом, если программа будет выполнена без задержек, новый андроид станет первым среди роботов, кто вышел в открытый космос, пишет «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что со второй попытки корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Теперь около 10 дней робот будет трудиться на станции под руководством командира корабля Александра Скворцова.